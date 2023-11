Verona-Lecce 2-2 | doppia rimonta gialloblu

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tranel match in calendario come posticipo della 13/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Ospiti due volte in vantaggio oggi 27 novembre con Oudin al 30' e Gonzalez al 69', vengono raggiunti prima da Ngonge al 41' e poi da Djuric al 77'. In classifica i salentini sono tredicesimi insieme al Sassuolo con 15 punti, mentre i gialloblù sono penultimi a quota 9. La prima occasione del match, arriva al 6' ed è per Ngonge che di sinistro calcia da fuori area con Falcone che para pur con qualche difficoltà. All'11' giocata splendida di Sansone che salta in un fazzoletto Tchatchoua con il tacco e calcia ma la palla è sull'esterno della rete. Al 18' chance per ilcon Folorunsho. L'ex Bari ci prova con un destro da fuori are che termina di un soffio a ...