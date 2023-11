Verona-Lecce 2-2 Calcio serie A

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Una volta per tempo.avanti con Oudin alla mezz’ora, undici minuti dopo il pareggio delcon Ngonge in conseguenza di un errore del portiere Falcone e della difesa. Nella ripresa Gonzalez ha riportato avanti i salentini a venti minuti dalla fine; ad una dozzina dal termine il definitivo pareggio degli scaligeri con Djuric. Il portiere delha compiuto sul finale alcuni interventi decisivi per salvare il risultato. Iltorna a casa dacon un punto, al termine del posticipo per il campionato didiA. I salentini sono ora a quota 15 punti in classifica ed occupano il tredicesimo posto, ilè penultimo con 9 punti. L'articolo ...