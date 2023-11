Venables | l’allenatore romantico nell’era dei tecnici dittatori | amava la fantasia Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023) Presi dalla giornata di sport italiano in vetta al mondo, ci siamo un po’ persi il lutto per Terry. Che alcuni ricordano come calciatori, altri come allenatore. Jonathan Liew sulinvece scrive che era una infinità di cose: “la carriera di cantante del club. La serie di romanzi polizieschi. Il negozio di vestiti a Chelsea. Il gioco da tavolo. La gamma di parrucche da donna. La catena di pub. L’agenzia di biglietteria. Poi c’era il calcio, in tutte le sue declinazioni: giocatore, allenatore, dirigente, amministratore delegato, proprietario, consigliere, opinionista. Terryvoleva fare tutto, e questo lo ha distrutto”. Ancora, vedi alla voce “come si scrive un pezzo celebrativo”: “Era figlio unico con una scarsa capacità di attenzione e un’ambizione personale spietata, eppure era una persona nel cuore, un ...