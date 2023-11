Varese | frode bonus edilizi | società si finanzia 4 Ferrari | una Lamborghini e una Radical da pista

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Sequestrati acrediti, denaro, immobili e beni di lusso in relazione a un'ingenteimputata a una societa' edile che, con i, ha autoto l'acquisto e il noleggio di 4, 1e 1da. Sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale die Milano ha dare esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, al termine di un'indagine che ha interessato il sistema delle frodi nell'ambito del cosiddetto 'facciate 90%'. In particolare, l'attività di servizio ha riguardato gli esiti di ...