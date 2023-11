Valeria Favorito | la ragazza che ha ricevuto il midollo da Fabrizio Frizzi si è laureata | “Gli sarò sempre grata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dopo aver sconfitto la malattia, perè arrivata la laurea in Teologia. Una storia tutta da raccontare quella della 35enne che nel 2000 hailda. Il brindisi per la nomina a ‘dottoressa’ è arrivato il 23 novembre, una data da cerchiare con la matita rossa, assieme ad altre tre. Come riportato dal Corriere del Veneto, infatti, lavive ‘tre compleanni’ all’anno, che coincidono con momenti decisivi della propria vita: “Il primo è il 31 agosto, giorno in cui sono stata messa al mondo. E ogni anno festeggio anche le date delle mie due rinascite: il 21 maggio, giorno in cui nel 2000 hoilosseo donato dal compianto, mio ...