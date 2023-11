Usa | spari contro tre studenti di origine palestinese | è allarme

(Di lunedì 27 novembre 2023) La notizia dell’ennesima sparatoria arriva dagli Usa, precisamente da Burlington, in Vermont, dove tre ragazzi diche si trovavano ad un raduno organizzato in occasione della festa del Ringraziamento sono stati feriti a colpi di pistola nei pressi dell’Università della città. Uno dei palestinesi sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia la sparatoria potrebbe essere stato un crimine motivato dall’odio.Leggi anche: Israele punta in dito4 freelance presenti durante la strage del 7 ottobre Tre palestinesi feriti a Burlington Il capo della polizia di Burlington, Jon Murad, riferisce che due dei ragazzi palestinesi sono in condizioni stabili. Mentre il terzo avrebbe riportato “ferite molto più gravi”. I tre, tutti sui vent’anni, stavano camminando quando sono stati fermati ...

Bambina di 9 anni sparita a New York dal campeggio : ritrovata - era chiusa in un armadio nel camper del rapitore

Striscia di Gaza - Israele ritarda l’invasione in attesa «dei sistemi di difesa Usa». Dalla bozza sul vertice Ue sparisce il riferimento a Guterres

Usa, spari contro 3 studenti di origine palestinese: uno è grave. Le immagini dei soccorsi

Tre giovani di origine palestinese che si trovavano a Burlington, in Vermont, sono stati feriti a colpi di pistola in strada - uno in modo grave - nei pressi dell'Università locale. L'attacco potrebbe ...

Usa, spari contro tre studenti di origine palestinese: uno è grave - Il ... Il Sole 24 ORE

Sparatoria in Usa contro studenti di origine palestinese. Arrestato un 48enne AGI - Agenzia Italia

Usa, spari contro tre studenti di origine palestinese: uno è grave

(LaPresse) E' stato identificato e arrestato un uomo sospettato di aver sparato a tre studenti universitari palestinesi a Burlington, nel Vermont (Stati Uniti). Si tratta, come riferisce la polizia ...

Sparatoria negli Usa, feriti tre studenti palestinesi in Vermont. Ipotesi crimine d'odio

Tre studenti palestinesi sono rimasti feriti in un attacco avvenuto in un campus universitario in Vermont sabato pomeriggio. A dare notizia dell'attacco avvenuto a… Leggi ...