Urso | “Il governo investe nel settore dell’aerospazio Lavoriamo al ritorno sulla Luna”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nei programmi del“ilha un ruolo assolutamente centrale. Sin dall’inizio. Sia in termini di risorse che di strategia”, spiega alla “Stampa” il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. In questo campo, racconta, “siamo tornati protagonisti. Al vertice ministeriale Esa a Parigi questo mese abbiamo investito oltre 3 miliardi in programmi che avranno grande riscontro per le imprese italiane, e abbiamo sottoscritto un primo, significativo documento trilaterale con Francia e Germania sui lanciatori del futuro, indicando la strada per garantire l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio”.fa il punto dopo il vertice dell’Esa a Parigi ”Nel contempo stiamo utilizzando appieno e nei tempi prescritti i fondi del Pnrr con significativo...