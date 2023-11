Uragano in Ucraina e Russia | trincee e difese distrutte in Crimea

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il maltempo ha danneggiato alcune delle postazioni difensive costruite da Mosca in. Blackout in dieci oblast ucraini. Disagi e danni anche nei territori occupati dal Cremlino

Maltempo in Russia, Crimea e Donbass: uragano fa due morti e dieci feriti. Senza elettricità due milioni di persone

L'ha colpito anche l', causando interruzioni di corrente in più di 2mila città e villaggi in 16 regioni del Paese. Duramente colpito anche parte del Donbass occupato. Lo ha ...

Uragano tra Russia e Ucraina, 1.9 milioni di persone senza corrente Sky Tg24

2 milioni al buio per uragano in Russia e Ucraina occupata Agenzia ANSA

Crosetto, magistratura La mia è preoccupazione non attacco

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Una risposta al fondo di un'intervista su tutt'altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami. Una preoccupazione, non un attacco. Dico che voglio riferire al ...

Maltempo in Russia, Crimea e Donbass: uragano fa due morti e dieci feriti. Senza elettricità due milioni di persone

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...