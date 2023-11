Uomini e Donne | La scelta inaspettata di Alessio lascia tutti senza parole La reazione di Claudia è incredibile!

Anticipazioni Uomini e Donne del 27/11/23 : una coppia del Trono over chiude - ricomincia la frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Sport, ecco l'iniziativa 'cento esperte' per colmare il divario di genere

La disparità tranello sport è ancora un tema critico in termini di visibilità, accesso alle posizioni apicali, professionismo, retribuzione salariale, diritti. L'iniziativa "100esperte per lo sport", ...

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/11/23 Isa e Chia

Lunedì 27 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Imperia: in consiglio comunale un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza / Foto e video

Sono molto spaventata da tutto questo odio. Per secoli il corpo delle donne è stato usato indiscriminatamente dagli uomini come valvola di sfogo per virilità accese e rivalse antagoniste, ma oggi è ...

La Fidapa di Cosenza presenta il convegno “Dalle donne per le donne- Codice rosso e prevenzione dei centri antiviolenza”

Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone! Mercoledì 29 novembre (ore 17.30), presso l’ Hotel San Francesco di Rende, si terrà il convegno "Dalle donne per le donne- Codic ...