Università Luiss Guido Carli | nuova cattedra | Vodafone Chair Cybersecurity and Digital Transformation

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 novembre 2023) ROMA – L’annunciano l’avvio della– laand– all’interno del corso di laurea magistrale in Data Science and Management. Lavuole sostenere lo sviluppo di nuove competenze e profili professionali per rispondere alle esigenze dettate dalla trasformazionee, dalla sicurezza informatica e dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Laè stata presentata lunedì 27 novembre a Villa Blanc a Roma, sede della Business School dell’, con una ...