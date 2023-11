Una partita molto “tattica”

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Quest’anno il “derby d’Italia” era anche la sfida tra le prime due squadre in classifica, nonché quella tra le difese del campionato che concedono meno gol e meno probabilità di farli agli avversari. Coerentemente con queste premesse Juventus e Inter hanno concluso la lorocon 12 tiri in totale (4 della Juventus e 8 dell’Inter) senza mai calciare in porta negli ultimi 39 minuti, lasciando che la conclusione di Thuram al 49’ fosse l’unica del secondo tempo. Se la penuria di conclusioni a rete era forse prevedibile, meno scontato è stato l’atteggiamento difensivo di entrambe le squadre che – specie i bianconeri – hanno variato le loro abitudini in tema di recupero del pallone, provando a sorprendere gli avversari e a trarre vantaggi da un diverso approccio alla fase di non possesso. Toh, la Juventus pressa In netta controtendenza con le proprie consolidate ...