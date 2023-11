“Una notizia importante” Veronica Peparini e la gravidanza | l’annuncio di Andreas Muller

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) In questi giorni c’è stata tanta preoccupazione dei fan per, alla luce delle notizie sulladella donna. Erano emerse delle informazioni poco rassicuranti e nelle scorse ore il ballerino ha deciso di rompere nuovamente il silenzio per spiegare come stiano davvero le cose. E c’è stato pure un altro secondo annuncio altrettanto, coi loro seguaci che adesso stanno iniziando a scoprire tutto. Recentementeavevano fatto sapere a proposito della: “Abbiamo sempre ribadito che le gravidanze gemellari sono gravidanze che devono seguire specialisti“, sono state le parole in merito alla situazione di ...