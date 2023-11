Un Milan “incerottato” in Champions | il punto sugli infortunati in vista del Dortmund

Leggi su serieanews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilsi prepara alla fondamentale sfida dicontro il Borussia. Il. Non può permettersi calcoli il, indella fondamentale sfida diLeague in casa contro il Borussia. La vittoria ottenuta ai danni del Paris Saint Germain nell’ultimo turno ha consentito di rossoneri di tornare in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.