Un altro week end da capolista al botteghino per Paola Cortellesi | battuto Napoleon di Scott

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Unend daper C’è ancora domani, il film diche supera i 23 milioni mentre gli altri film italiano soffrono un po’. Ottima partenza per il kolossal di Ridleyperò dalla pellicola dell’attrice romana nel suo esordio da regista.end daperAl trentunesimo giorno di programmazione nelle sale incassa 3.230.663 euro (registrando un calo del 21%, piuttosto contenuto rispetto al precedente fine settimana). Nelend della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il film di e conha portato in sala ...