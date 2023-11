Ultime Notizie Roma del 27-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Il Medio Oriente in primo piano Qatar Egitto Stati Uniti Unione Europea in Spagna stanno lavorando per estendere l’accordo di tregua tra Israele e hamas di 4 giorni che scade oggi mentre si tratta sulla nuova lista di ortaggi rilasciare in giornata secondo quanto ritornato dalle autorità Nazionale palestinese il ministro degli Esteri affermato che l’attuale tregua potrebbe essere prolungata per una o due o tre giorni ma aggiunto nessuno sa esattamente per quanto tempo finora Massa liberato 39 stati nei primi tre giorni di un accordo temporaneo di cessate il fuoco che prevede rilascio totale di 50 israeliani in cambio di 150 Prigionieri di sicurezza palestinesi ma per quanto riguarda la lista risultati che saranno rilasciati oggi ci sono dei problemi ...