Ultime Notizie Roma del 27-11-2023 ore 17 | 10

(Di lunedì 27 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione lunedì 27 novembre al microfono Giuliano Ferrigno cronache un’apertura di giornali ci sarebbero nuove prove contro Filippo Turetta ha raccontato di avere sequestrato è ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchetti ne interrogatori di garanzia per lo studente 21enne domani nel di Verona Dove è detenuto come il PM che potrà contestarli anche altri elementi raccolti e quanto emerge da fonti vicine alla procura che parlano di un capo di imputazione invariato ma fluido la prima indicazione non è contestata Ma questa Gravante che potrebbe far lievitare la Quintana fino all’ergastolo viene evocato in base ad una serie di elementi che sono i mezzi dopo tra cui il coltello è una quanto ho trovato in una Punto nera che deve ancora essere riportata in Italia tu dovrai spiegare perché aveva €300 con te perché aveva comprato un ...