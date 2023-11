Ultime Notizie Roma del 27-11-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ieri a Massari lasciato €17 Taggi 13 in italiano I quattro stranieri fra cui un russo dopo la mediazione diretta di Mosca airelles risponde liberando dalle sue carceri 39 Prigionieri di tutti minorenni è stata necessaria una migrazione da parte del Qatar per uscire dall’impasse telefonata Tra noi teniamo e biden i due leader hanno discusso della situazione Gaza della pausa nei combattimenti delle dell’ulteriore necessaria assistenza Umanitaria nella attrice il premier italiano ha detto il presidente americano che c’è un piano di Intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni ulteriore giorno di tregua mentre l’inquilino della casa ricordato che la soluzione dei due stati ore più importante che mai e Questo obiettivo e spendere la tregua oltre lunedì punti hanno ...