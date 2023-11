Ucraina-Russia | Stoltenberg | “Kiev colpisce duro ma non sfonda”

Nella Russia di Putin la condizione delle donne sta peggiorando in modo drammatico. Dalla condanna a 7 anni di Sasha Skochilenko per i cartellini al supermercato alla grazia ai violentatori se vanno a combattere in Ucraina. E poi le politiche di limitazione dell'aborto - con l'appoggio della Chiesa ortodossa. Ma i gruppi femministi - in prima linea nel movimento pacifista - non desistono