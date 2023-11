Tutti gli appalti “irregolari” del socio ora ai domiciliari del leghista Ciocca coi fondi Pnrr nell’indagine di Pavia | “Procedure in famiglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un “potentato politico imprenditoriale” che faceva ricorso anche a“in” per accaparrarsifatti su misura per centinaia di migliaia di euro, finanziati anche condel. Con la complicità dei vertici di una società pubblica e di un dipendente comunale infedele, avevano messo le mani – sostiene la procura di– su sette piazzole ecologiche da progettare o riqualificare e anche su interventi in due scuole dove, secondo un ingegnere della società, l’esecuzione dei lavori era stata “una merda”. Vicende emerse in un’inchiesta della Guardia di finanza che ha puntato i riflettori – “rompendo grovigli di zone d’ombra” – sui “torbidi” e le “condotte di malaffare” all’interno di “diverse pubbliche amministrazioni” del Pavese. La società di ...