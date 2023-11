Turetta davanti al Gip con un’accusa “fluida” | tutti gli elementi che potrebbero decidere la premeditazione

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) È previsto per domani, martedì 28 novembre alle 10, nel carcere Montorio di Verona l’interrogatorio di garanzia per Filippo, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. All’interrogatorioal gip di Venezia Benedetta Vitolo sarà presente, oltre al difensore Giovanni Caruso, anche il pm Andrea Petroni, che poi lo sentirà nei prossimi giorni. Perun capo di imputazione “fluido”ha tre possibilità: tacereal giudice, rispondere alle domande oppure rilasciare dichiarazioni spontanee. Oggi in carcere vedrà l’avvocato Caruso, che potrà chiedere i domiciliari o una perizia psichiatrica con la formula dell’incidente probatorio. Allo stato attuale il capo d’imputazione resta invariato, dunque senza la ...