Tumori | mieloma multiplo | risultati positivi per nuova combinazione farmaci

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - In pazienti conresistente o recidivo, unaassociazione di, belantamab mafodotin con bortezomib più desametasone (BorDex), ha prolungato significativamente il tempo libero da progressione della malattia e la sopravvivenza rispetto a daratumumab più BorDex, lo standard di cura. Sono idi un'analisi di efficacia ad interim pianificata dello studio Dreamm-7, appena diffusi da Gsk, che valuta belantamab mafodotin come trattamento di seconda linea per ilrecidivante o refrattario. Ilè il terzo tumore del sangue più comune a livello globale. Ogni anno nel mondo vengono diagnosticati circa 176 mila nuovi ...