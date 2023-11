Tumore del colon-retto | prospettive di vita in netta crescita

Eleonora Giorgi svela la dura lotta contro il tumore al pancreas: 'Sto perdendo i capelli e le sopracciglia ma non rinuncio a vivere'

La scopertaLa diagnosi di adenocarcinoma al pancreas ha lasciato Eleonora incredula. Pensava di avere problemi polmonari, ma una serie di circostanze fortuite ha portato alla scoperta...

Eleonora Giorgi rivela la sua malattia: "Ho un tumore al pancreas, ho bisogno del vostro amore" La Gazzetta dello Sport

Tumore al polmone: fattori di rischio, come prevenirlo e curarlo. Se ne parla in un convegno

Empoli (Firenze), 27 novembre 2023 – Un incontro per parlare del tumore al polmone: fattori di rischio, come prevenirlo e curarlo. L’iniziativa va in scena ad Empoli in occasione del mese dedicato ...

Sinner e la commovente dedica: "La vittoria della Davis è per lei". Video

L'azzurro dedica la vittoria a Tathiana Garbin, la capitana della nazionale di tennis femminile che di recente ha rivelato di avere un tumore ...