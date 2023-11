Tumore del colon-retto | prospettive di vita in netta crescita

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il cancro alè il secondo tipo dipiù frequente nel nostro paese ed è anche il secondo tra i più letali, con 48.100 nuove diagnosi stimate nel 2022 e 21.700 decessi. Rispetto al 2020, l’incidenza è cresciuta dell’1.5% negli uomini e dell’1.6% nelle donne. Lo dice il report “I numeri del cancro 2022” stilato dall’associazione italiana di oncologia medica. Un modo efficace per diagnosticarlo precocemente c’è, ma purtroppo in Italia è poco sfruttato: si tratta dello screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci, proposto gratuitamente ogni due anni dal sistema sanitario nazionale a tutte le persone tra i 50 e i 70 anni. In Italia meno del 50% della popolazione nella fascia 50-70 anni aderisce allo screening, una percentuale che nel sud Italia addirittura non supera il 15-20%. Sono questi i ...