Tumore al polmone | quanto è importante la prevenzione

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilalè il big killer oncologico del mondo contemporaneo. In Italia provoca oltre 30 mila morti all'anno, con percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi pari al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. "Per gli uomini è la prima causa di morte, mentre per le donne nel nostro Paese è la terza causa di morte - spiega ad askanews Giorgio Vittorio Scagliotti, professore ordinario di Oncologia Medica all'Università degli Studi di Torino -. La mortalità al primo anno dalla diagnosi è ancora nell'ordine del 75-80%. Questo perchè nella maggior parte dei casi viene diagnosticata in uno stadio avanzato". Fondamentale, dunque, intervenire in tempo. Sì, perchè diagnosi precoce egiocano iun ruolo chiave in termini di riduzione della mortalità. "Laprimaria, è chiaro: se l'80-85% dei ...