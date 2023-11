Troppo lavoro uccide | nel 2022 solo il 62% di ferie godute dai giapponesi Allarme per il “karoshi”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Aicontinuano a non piacere le, anche se si registra qualche avanzamento nella lotta al super. L'ultima indagine del Ministero della Sanità, dele del Welfare sulla condizione delin Giappone ha segnalato che neli lavoratori del settore privato hanno preso 10,9 dei 17,6 giorni dia cui, in media, avevano diritto. Cioè il 62,1% del monte giorni di vacanza a loro disposizione.Sebbene si tratti di un record, con un incremento del 3,8% rispetto all'anno precedente, si tratta di un risultato deludente dal punto di vista del governo, che si è posto l'obiettivo - secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Kyodo - di raggiungere il 70% diretribuitenel settore privato entro il ...

