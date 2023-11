(Di lunedì 27 novembre 2023) CM Punk è stato l’argomento principale del post Survior Series, tuttavia durante la conferenza stampa post PLE,H ha parlato anche della situazione riguardante. Per lei solo qualche apparizioni negli show WWE, ma il debutto sul ring non è ancora arrivato e probabilmente si dovrà attendere ancora un pochino. La sua attuale gestione fa parte di una precisa pianificazione da parte della WWE e The Game lo ha spiegato bene in conferenza stampa. “sia” Durante la conferenza stampa post Survivor Series,H ha parlato dispiegando come la WWE la sta gestendo: “in lei, le cose non sono cambiate rispetto a quando è arrivata. ...

GLI SMARTPHONE IN SCONTO Black Friday 2023

... 6.67 120Hz FHD+ POLED, Snapdragon 7+ Gen 2,Camara 64MP con OIS , 5000mAh, NFC, Nero (... Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP,Green [EU ...

Triple H su Jade Cargill: “Abbiamo grande fiducia in lei ma vogliamo che sia pronta al 100%” Zona Wrestling

Triple H Explains Why Former AEW Star Jade Cargill Hasn't Made ... Wrestling Inc.

[PHOTO] Jade Cargill shares a throwback picture after CM Punk's WWE return

WWE Superstar Jade Cargill recently shared a throwback picture following CM Punk's emphatic return at this year's Survivor Series.

Jade Cargill: Like I Said, It's On My Time

Former AEW TBS Champion Jade Cargill signed with WWE in September. Over the next few weeks, she appeared at WWE Fastlane, and she also showed up on Raw, SmackDown, and NXT. Cargill interacted with ...