Triple Frontier riassunto | spiegazione finale e news sequel

(Di lunedì 27 novembre 2023)su Netflix è un film del 2019, diretto da J.C. Chandor. La pellicola vede tra gli attori protagonisti Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal. Il film parla di cinque veterani dell’esercito ed ex agenti delle forze speciali, che si trovano ad affrontare dei problemi economici. Così insieme decidono di organizzare una rapina a uno spacciatore, in una zona che confina con il Sud America. Inizia, a questo punto, per loro un’avventura molto pericolosa. Ma vediamo insieme cosa succede nel corso del film e come finisce.: ildella trama Leggi anche: 3 Days to Kill: trama, cast, dove vederlo,delLeggi anche: Faraway Downs: Australia, trama, cast, uscita episodi, ...

Una volta per gli attori c'erano i ruoli. Ora li fa tutti Pedro Pascal

In Narcos ha dato modo di ammirare nuovamente la sua bravura interpretativa e inha dimostrato un phisyque - du - role non indifferente. Guadagnando punti stima e simpatia nelle tante ...

Basta Pedro Pascal nei Fantastici 4 per salvare la Marvel Today.it

Una volta per gli attori c'erano i ruoli. Ora li fa tutti Pedro Pascal Movieplayer

Jokic has near triple-double, leads Nuggets over Spurs, 132-120

Nikola Jokic had a season-high 39 points to go with 11 rebounds and nine assists, and the Nuggets spoiled the Denver debut of Victor Wembanyama with a 132-120 win over San Antonio.

Iguazu Falls an unforgettable stop while visiting Argentina

Local travel writer David Placher recounts an unforgettable walking tour of the enormous Iguazu Falls in Argentina's Iguazu National Park.