Trieste | ladro infrange un vetro per entrare in casa e muore dissanguato

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un giovane di 30 anni, triestino, è morto nella notte per le gravi ferite riportate dopo aver infranto una porta a vetri nel tentativo di riinnel rione di Roiano a. Secondo una ricostruzione, il giovane, uscendo diieri pomeriggio, aveva rotto la maniglia di una porta. Rientrando verso mezzanotte, in stato di alterazione alcolica, non avrebbe trovato altro rimedio se non...