Tregua a Gaza | Qatar | «Trovato l’accordo per prorogarla di due giorni» Oggi Hamas rilascia 11 ostaggi israeliani

Gaza - c’è l’accordo per prorogare la tregua

Gaza - negoziati per due nuovi giorni di tregua. Ma resta il nodo delle liste contestate di ostaggi e prigionieri palestinesi

Striscia di Gaza - l’appello di Oxfam per il cessate il fuoco : “Una tregua non è sufficiente per alleviare le sofferenze della popolazione”