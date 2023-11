Tre opzioni per la difesa Turetta davanti al giudice

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si terrà domani mattina alle 10, l'interrogatorio di garanzia di Filippo, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin nel carcere di Montorio a Verona. All'interrogatorio oltre al gip Benedetta Vitolo, e il legale del ragazzo, Giovanni Caruso dovrebbe essere presente anche il pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo. Una presenza non necessaria dal punto di vista procedurale, e che potrebbe essere finalizzata a nuove contestazioni come quelle della premeditazione. Invece è previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra il 22enne e il suo legale. Un incontro importante per stabilire la strategia difensiva in vista nell'interrogatorio di garanzia. "Ribadisco che, in mattinata, estrarrò copia del fascicolo processuale del procedimento a carico di Filippo", ha spiegato Caruso e "solo dopo potrò confrontarmi con il cliente ...