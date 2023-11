Traffico Roma del 27-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sulla carreggiata interna del raccordointenso è rallentato tra la Nomentana e la Casilina lungo la carreggiata esterna auto in coda tra laFiumicino e la Appia sulla tangenziale si procede in coda verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria incidenti sono segnalati sul viale Togliatti altezza via dei Gerani in via Macedonia nei pressi di via Pietro Fedele prudenza un incidente anche in via Collatina incrocio via Giorgio de Chirico da questa notte fino al 15 dicembre per lavori la galleria Giovanni XXIII resterà chiusa in direzione Pineta Sacchetti tra le 22 e le 6 Inoltre questa notte la galleria sarà chiusa anche verso la Salaria tra le 21 e le 2 infine il trasporto pubblico riprenderà alle 20 lo sciopero che riguarda le linee Cotral possibile Dunque disagi fino alla fine del ...