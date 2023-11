Traffico Roma del 27-11-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsul raccordo si procede in coda lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino la diramazioneSud in interna auto in file tra la cassa e la diramazionenord è ancora tra la Nomentana e la Prenestina molti gli spostamenti anche in tangenziale con code tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni in direzione Foro Italico code tra Viale Castro e la 24 tre allenamenti che proseguono sul tratto Urbano della A24 direzione raccordo si rallenta per incidente in via di Torrevecchia nei pressi di via Benedetto Aloisi Masella incidenteanche sulla Colombo incrocio con via Oropa ancora chiuso alil tratto di via di torricola tra via della Stazione di torricola a via Andrea Casadei per ...