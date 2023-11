Traffico Roma del 27-11-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdementre Mattia all’ascolto molto ilsul raccordo si procede incolonnati lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Prenestina disagi dovuti anche un veicolo in panne prima dell’uscita per La Rustica in carreggiata esterna auto in coda tra laFiumicino e la diramazioneSud nel tratto anche un incidente sulla tangenziale file verso San Giovanni tra all’Olimpico e la Salaria E a tratti in direzione del Foro Italico tra Monti Tiburtini e la Salaria nelle due direzioni code tra la 24 e il viale Castrense circolazione rallentata da un incidente sulla via del mare altezza Tor di Valle sempre per incidente disagi in via Britannia nei pressi di via cutilia e sulla Collatina incrocio con via Dino penazzato anche in Corso Italia si rallenta per un incidente nei pressi del sottovia in direzione ...