Traffico Roma del 27-11-2023 ore 17 | 00

(Di lunedì 27 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per incidenterallentato in via Pietro Bembo nei pressi di rampa di Primavalle incidente con disagi anche in Piazza Asti in piazza dell’esquilino dalle 17 e fino alle 20 una manifestazione Statica possibili disagi per ilin via e strade adiacenti da questa notte e fino al 15 dicembre per lavori la galleria Giovanni XXIII resterà chiusa in direzione della Pineta Sacchetti tra le 22 e le 6 inoltre che stanotte la galleria sarà chiusa anche verso la Salaria tra le 21 e le due lavori notturni anche nella galleria Umberto Primo da questa notte 27 novembre e fino alla notte del 21 dicembre tra le 22 e le 5:30 il traforo Umberto Primo sarà chiuso aldeviazioni anche per la linea bus 71 fino alle 17 di oggi è ...