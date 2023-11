Traffico Roma del 27-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione abbastanza scorrevole sulla rete viaria cittadina solo qualche rallentamento si registra sul Raccordo Anulare tra Laurentina e Ardeatina in carreggiata esterna ancora chiusa per interventi urgenti di potatura via di Donna Olimpia tra via Vitellia e via Abate ugone sempre per interventi alle alberature ancora chiuso un tratto di via di torricola tra via della stazione torricola e via Casadei questa sera chiusa per lavori la galleria Umberto Primo da questa notte 27 novembre e sino alla notte del 21 dicembre in fascia oraria 22 530 chiusa questa notte anche la galleria Giovanni XXIII dalle 21 alle 2 di domani mattina in direzione Salaria è dalle 22 di questa sera alle 6 del mattino di domani verso Pineta Sacchetti per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e devo ...