Traffico Roma del 27-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità cantieri e deviazioni bus lavori in corso a via di Val Cannuta e temporaneamente disattivato il capolinea bus di linea 546 889 fermano in via Roberto ago a Monteverde da questa sera sono in programma lavori di rifacimento del manto stradale in via Jenner fino al primo dicembre la strada verrà chiusa aldalle 21 alle 6 dal civico 2A al civico 82 la linea 44 Sara deviato lungo la Circonvallazione Gianicolense sempre a Monteverde dalle 10 alle 17 di domani lavori sono in programma in via Fonteiana all’altezza di via Donna Olimpia i bus della linea 871 percorreranno via Abate ugone saltando temporaneamente 1 e domani visita ufficiale del Presidente della Repubblica Cecaalle 14:10 è prevista una cerimonia all’altare della patria con la ...