Traffico Roma del 27-11-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione ancora disagi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente Ci sono code tra la Nomentana e la 24 regolare la formazione sul restante percorso del raccordo anulare per un incidenteancora rallentato in via Leone quarto nei pressi di via Candia incidente anche in Viale Palmiro Togliatti con rallentamenti all’altezza di viale Fernando Santi e resta chiusa per interventi urgenti di potatura via di Donna Olimpia tra via Vitellia e via Abate ugone via aperto invece il tratto tra via Ozanam via Fonteiana sempre per interventi alle alberature ancora chiuso un tratto di via di torricola tra via della stazione torricola e via Casadei per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria tutto grazie per l’ascolto ...