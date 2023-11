Traffico Roma del 27-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità servizio regolare oggi sulle reti ATACTPL stato Infatti ho rinviato lo sciopero che era in programma per la giornata di oggi l’agitazione sarà il 15 dicembre regolari anche le attività al pubblico diservizi per la mobilità come il conto assente 0657003 e lo sportello permessi di via Silvio d’Amico 38 resta invece confermata per la giornata di oggi l’agitazione di 24 ore in Cotral fino alle 17 poi dalle 20 al termine della servizio possibili disagi quindi sulle ferrovie m maree-civitacastellana-viterbo cantieri e deviazioni in città da oggi lavori in via di Valcannuta nell’area di capolinea la fermata della linea 546 889 disattivata è trasferita in via Roberto ago via Jenner a Monteverde chiude invece dalle 21 alle ...