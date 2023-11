Traffico Roma del 27-11-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdedentro va Ti dalla redazione per un incidentecongestionato sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima versosempre per incidente rallentamenti sulla Portuense all’altezza di via Ippolito Nievo ancora trafficate le principali vie di accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla Flaminia con Go del raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria con code da Villa dalla tangenziale est sulla tangenziale est code dalla stazione Tiburtina all’uscita Campi Sportivi in direzione dello stadio incolonnamenti poi sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini verso la tangenziale e resta chiusa per interventi urgenti di potatura via di Donna Olimpia tra via Vitellia e via Abate ugone riaperto invece il tratto tra via Ozanam e via Fonteiana sempre per interventi agli alberi ...