Traffico Roma del 27-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdedentro va Ti dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Casal del Marmo e Pisana momentaneamente chiuse le corsie di sorpasso in marcia sempre per incidente lunghe code sulla Pontina tra Castel Porziano e Castel di Decima versoè ancora per incidente rallentamenti su via Portuense all’altezza di via Ippolito Nievo trafficate tutte le principali vie di accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla via Flaminia con code dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria dove anche per lavori troviamo code da Settebagni a raccordo è più avanti da Villa Spada alla tangenziale est incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono code dalla stazione Tiburtina all’uscita Campi Sportivi ...