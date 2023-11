Traffico Roma del 27-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione trafficate tutte le principali strade in entrata alunghe code sono già presenti sulla via Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Settebagni Raccordo da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code poi sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla tangenziale est cuore dalla Tiburtina alla Salaria verso lo stadio e dalla Cristina viale Castrense in direzione di San Giovanni incolonnamenti sulla Pontina da Pomezia Castelno a complicare la situazione anche un incidente sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tratti dalla Casilina Laurentina ed in esterna tra l’Aurelia è laFiumicino rinviato infine al prossimo 15 dicembre lo sciopero nazionale dei trasporti previsto per oggi regolari quindi le linee Atac e ...