Totti commenta il doc dove Ilary Blasi racconta la sua verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) È sulla bocca di tutti il documentario Netflix “Unica“, in cuiretroscena e motivazioni legate alla brusca separazione con Francesco. La conduttrice. tra le altre cose, di aver assunto un investigatore privato dopo che la figlia era tornata a casa con dei giochi parecchio sospetti. Ma come ha preso l’ex capitano giallorosso le rivelazioni della ex moglie? Dopo giorni di silenzio,– cometo dal Corriere della Sera – avrebbeto il lungometraggio con un semplice, ma diretto: “Faccia e dica quello che vuole“, sostenendo di aver visto solamente il trailer e di non essere non intenzionato ad approfondire il contenuto. “Unica” sembra essere l’ennesimo (di ancora tanti?) indiretto diverbio che tra ...