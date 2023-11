Torquati | Al via ristrutturazione ufficio anagrafico Prima Porta

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Dopo oltre vent’anni, a partire da lunedì prossimo (4 dicembre) saranno avviati i lavori didell’diin Piazza Saxa Rubra 19. Gli interventi, che interesseranno l’intera sede, riguarderanno anche l’adeguamento dell’impianto antincendio e si concluderanno, salvo imprevisti, entro metà aprile”. “Il servizio è quindi da questa mattina (27 novembre) temporaneamente sospeso per le attività di collegamento delle macchine da parte del Ministero dell’Interno per l’Agenda CIE e il corretto ripristino dei servizi, ma contiamo possa riprendere a pieno regime già a partire da lunedì 4 dicembre nella sede municipale di Via Flaminia 872”. “Lo sforzoto avanti in questi ultimi due anni per migliorare e accorciare i tempi di attesa dei servizi ...