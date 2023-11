Torna "Terzo Tempo", da quest'anno ogni martedì su Canale 8

Tempo, il format di Raffaele Carrella sbarca su Canale 8 e si sposta al martedì per una terza edizione ricca di novitàTutto pronto per la terza stagione di "Tempo - la partita continua", il talk sportivo ideato e prodotto da Raffaele Carrella, che da quest'anno si sposta al martedì su Canale 8 in uno studio completamente rinnovato. Non saranno ...

Torna "Terzo Tempo", da quest'anno ogni martedì su Canale 8 ROMA on line

LIGA - Cadice-Real Madrid 0-3, Ancelotti torna in vetta in attesa del ... Eurosport IT

Natale 2023, a Milano torna il panettone sospeso: dove acquistarlo L'elenco delle pasticcerie aderenti

Dal 24 novembre al 20 dicembre 2023 nelle pasticcerie milanesi che aderiscono all’associazione no-profit Panettone Sospeso si potrà lasciare un panettone in sospeso per chi non ha la possibilità di ...

Torna “Terzo Tempo” e sbarca su Canale 8: conduce Jolanda De Rienzo, presenti tanti ospiti

Torna nuovamente il format sportivo calcistico Terzo Tempo, trasmissione che ripartirà ufficialmente martedì 28 Novembre e che sbarca su Canale 8. La ...