Torino battuto 2-0 | il Bologna continua a sognare l’Europa

(Di lunedì 27 novembre 2023)(ITALPRESS) – Vittoria solida del, che batte per 2-0 il. Decisive le reti, entrambe nella ripresa, di Fabbian e Zirkzee, di fronte ad una formazione come quella granata che, dopo un buon inizio, si disunisce e perde certezze come spesso visto in stagione. Parte bene, come detto, la squadra di Juric, che scardina con intensità la difesa dele troverebbe anche la rete del vantaggio, con la conclusione da fuori di Vlasic che si infila vicino l’incrocio dei pali ma viene vanificata dalla segnalazione del Var per precedente fuorigioco che annulla così il gol al croato.che resta però molto attivo in zona gol, specialmente con le due punte, Zapata e Sanabria, pericolo costante davanti alla ...