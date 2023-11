Tir sfonda muro di una casa e finisce in una cunetta

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Capua. Questa mattina, verso le ore 06:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Brezza, nel comune di Capua, allertati dai residenti per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autotreno il cui conducente, per cause da accertare, durante la marcia perdeva il controllo del grosso veicolo finendo la sua corsa all’esterno della carreggiata in unae contro un. I Vigili del Fuoco, subito intervenuti sul posto, hanno trovato il veicolo senza il conducente, già trasportato presso l’ospedale di Pineta Grande dal personale del 118, ed hanno provveduto alla messa in sicurezza per la successiva rimozione.