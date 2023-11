“Ti ha invitato Mattarella” | Fazio sorprende Sinner – Video

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Gli azzurri trionfatori in Coppa Davis saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio. Fabioannuncia la notizia a Jannik, stella del tennis tricolore, nel collegamento a Che tempo che fa. “Ok”, dice il 22enne, sorpreso dalla comunicazione. “Grazie, l’ho saputo ora”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale la squadra italiana di tennis, vincitrice della coppa Davis. L'incontro avverrà il 21 dicembre.