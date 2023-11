‘This Is Me…Now’ è il nuovo album e film di Jennifer Lopez

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 novembre 2023)ha annunciato la pubblicazione del suo(doppio) progetto intitolatoIs, che includerà une un. L’uscita dell’è prevista per il 16 febbraio 2024 e sarà anticipata dal singolo Can’t Get Enough, disponibile a partire dal 10 gennaio e già in pre-save insieme a una clip audio in anteprima sui social della cantante. Cover da Ufficio StampaIs Me…Now: The’ – esattamente a vent’anni dall’gemellois Me…Then’ – è il primo lavoro in studio didopo quasi un decennio di pausa. Scritto e prodotto dalla stessa J.Lo e Rogét Chayed, con la collaborazione di vari artisti, ...