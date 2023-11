(Di lunedì 27 novembre 2023) La combinazione esplosiva tra una serie TV amata e la prospettiva di plasmare il destino dei personaggi sembrava la formula perfetta per The. Tuttavia, l’epica avventura interattiva si è trasformata in un incubo ludico per chi ha osato avvicinarsi al gioco. Le prime recensioni della stampa internazionale e le valutazioni su piattaforme come Metacritic hanno sollevato un coro unanime di delusione. Un nuovo gioco ambisce al titolo di più brutto delIl titolo di GameMill Entertainment ha fatto scalpore per le ragioni sbagliate, con critiche nette e impietose. Nintendo Life ha assegnato alla versione Switch un umiliante voto di 2, borbottando sull’errore di pubblicare un titolo del genere a qualsiasi prezzo, figuriamoci a 50 dollari. GamingBolt si è dimostrato altrettanto severo, ...

The Walking Dead : The Ones Who Live - il nuovo teaser svela la data d'uscita

Open World: i videogiochi verso cinema e TV

Parlo di Telltale, che dopo il travolgente successo diDead iniziò a inondare il mercato con stagioni e produzioni legate a grandi nomi come Il Trono di Spade , Batman , I Guardiani della ...

In The Walking Dead: The Ones Who Live tornano Rick e Michonne WIRED Italia

The Walking Dead, svelate nuove immagini del prossimo spin-off. E ... Best Movie

Interview with the Czech president Petr Pavel: «Our uncertainties hurt Kiev’s counteroffensive»

Czech head of State will visit Italy from Monday to Wednesday: «We have not kept many promises, and Ukrainians’ sense of frustration will grow. Next year could be worse». And on China: «They are devel ...

The Walking Dead Destinies è uno dei giochi più brutti del 2023

La combinazione esplosiva tra una serie TV amata e la prospettiva di plasmare il destino dei personaggi sembrava la formula perfetta per The Walking Dead ...