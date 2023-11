The Crown 6 | ancora critiche per le scene su Diana | Indelicate e non necessarie

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023) Anche Dickie Arbiter, che ha lavorato per la Regina Elisabetta II, ha espressoe perplessità su alcune scelte autoriali della serie. Alle polemiche sulla rappresentazione della morte della Principessain Thesi è aggiunto Dickie Arbiter, che ha lavorato per la Regina Elisabetta II durante il periodo raccontato dall'ultima stagione della serie Netflix. Arbiter ha accusato l'autore dello show Peter Morgan di "licenza drammatica incontrollata", criticando in particolare lein cui la notizia della morte diviene comunicata ai figli. "La sequenza in cui Carlo comunica ai figli la morte della madre l'ho trovata indelicata e non necessaria", ha dichiarato. "Letra Carlo e sua madre, in cui lui si sfoga dicendo che lei voleva che …